У Херсоні відбудеться XIII Міжнародний театральний

23 травня о 18-00 в місті Херсон відбудеться відкриття XIII Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії».

26 вистав покажуть 22 театри з різних міст України та зарубіжжя: Росії, Білорусії, Молдови, Румунії, Болгарії, Грузії і Казахстану.

У програмі фестивалю – конференція «Режисери України» за участю режисерів і драматургів з Литви, Білорусії і Росії; нарада директорів театрів України. Вуличні заходи і вистави, ярмарки виробів майстрів народної творчості, а також Карнавальна хода, яка завершиться гала-концертом і святковим салютом. Фестиваль завершить роботу 29 травня.

Телефон для довідки 0506844185.