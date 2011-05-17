Старждальну книгарню "Сяйво" повернули місту

17 травня Господарський суд Києва повернув приміщення книгарні "Сяйво" до комунальної власності.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"Ми вітаємо таке рішення та сподіваємося на остаточне завершення судових процесів навколо "Сяйва" найближчим часом. Доля цієї книгарні вже давно вийшла за рамки суто приватизаційного конфлікту", - заявив заступник глави КМДА Олександр Пузанов.

"Сяйво" - це не тільки символ грабіжницької приватизації комунального майна, що відбувалася в Києві в останні роки, але й символ зневаги культурними потребами киян на користь несумлінного бізнесу", - зазначив він.

"Тому, після завершення судових процесів, у цьому приміщенні знов буде відкрито книгарню", - запевнив чиновник.

Як відомо, приміщення книгарні "Сяйво" було продано Управлінням з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської райради на аукціоні у вересні 2009 року.

У подальшому приміщення спочатку було здано в оренду, а потім перепродано.

Українська правда. Київ