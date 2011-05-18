Шварценеггер визнав позашлюбну дитину

Відомий кіноактор, колишній губернатор Каліфорнії 64-річний Арнольд Шварценеггер визнав, що є батьком дитини своєї колишньої домогосподарки. У своїй заяві екс-губернатор повідомляє, що рік тому поінформував дружину про позашлюбну дитину, якій нині виповнилося 10 років.

Шварценеггер і його дружина, Марія Шрівер, минулого тижня оголосили про розлучення - через 25 років спільного життя. За словами Шварценеггера, він глибоко шкодує, що своїм вчинком заподіяв біль колишній дружині.