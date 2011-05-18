Глава УГКЦ пообіцяв зареєструватися на Facebook

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (ШЕВЧУК) пообіцяв зареєструватися на Facebook.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі «Церква традиційна і вічно молода» з молоддю у Києво-Могилянській академії, після того, як студенти висловили йому таке побажання. «Чи немає у Ваших планах найближчим часом зареєструватися на Facebook, аби ми могли з Вами спілкуватися живою мовою?», – запитали студенти.

За словами глави УГКЦ, він зараз перебуває у такому періоді життя, що його «наче зв’язали й ведуть. Я не зареєстрований на Facebook з однієї простої причини – я не маю на це часу. Знаю, що багато відомих людей використовують Facebook для піару самих себе. Більше того, мають біля себе секретарів, які замість них ведуть Facebook. Я так робити не хочу. Я б хотів сам спілкуватися з вами. Я дуже добре розумію силу й важливість мас-медіа в сучасному світі, зокрема, щоб проповідувати Боже слово. Добре, я обіцяю, коли хоч трошечки впорядкую своє життя, я буду на Facebook», – сказав глава УГКЦ.