Джон Малкович приїде на Одеський кінофестиваль

Цього року гостем II Одеського міжнародного кінофестивалю стане відомий американський актор театру і кіно, продюсер і режисер Джон Малкович.

Про це повідомила президент ОМКФ Вікторія Тігіпкo.

"Практично всі домовленості вже зроблені, і ми чекаємо тільки остаточних підтверджень. Я думаю, що в кінці червня ми офіційно оголосимо гостей фестивалю. Але сьогодні я хочу зробити великий сюрприз! На Одеському фестивалі буде Джон Малкович. Він це офіційно підтвердив. Окрім участі у фестивалі, він проведе цілу низку майстер-класів", – повідомила Тігіпкo.

Зараз Тігіпкo знаходиться на 64-му Каннському кінофестивалі. Разом з командою відбірників вона вибирає фільми для Одеського кінофестивалю.

Раніше повідомлялося про те, що журі Одеського міжнародного кінофестивалю, який пройде цього року з 15-23 липня очолить польський актор, режисер і ректор Краківської кіноакадемії Єжи Штур.

Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) був заснований в 2010 році й проходив з 16 по 25 липня. Гран-прі кінофестивалю удостоїлася комедія "Дітям до 16..." російського режисера Андрія Кавуна. Цей же фільм одержав приз глядацьких симпатій.

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