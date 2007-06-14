Полтава відсвяткує свято галушки

Біля однойменного пам’ятника Полтавської галушки

У суботу, 16 червня, в Полтаві відбудеться свято Полтавської галушки. Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради Полтави, свято розпочнеться об 11-й годині біля однойменного пам’ятника Полтавської галушки. У програмі свята: конкурс підприємств громадського харчування на найсмачнішу галушку, мистецько-розважальна програма за участю кращих творчих колективів міста, театралізоване дійство за творами Івана Котляревського та Миколи Гоголя. Свято відбудеться за спонсорської допомоги підприємств Полтави.

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