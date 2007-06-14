Сьогодні в Києві почнеться кінофестиваль Інгмара Бергмана

У четвер, 14 червня, в Києві стартує кінофестиваль знаменитого шведського режисера Інгмара Бергмана.

У програмі заявлено дев`ять картин класика світового кінематографа, які демонструватимуться протягом дев`яти днів. У центрі всіх робіт режисера - історії людських доль і взаємин.

Покази почнуться стрічкою «Сунична поляна», яка була відмічена Оскаром у 1960 році і Золотим ведмедем на Берлінському кінофестивалі в 1958 році.

Картина оповідає про немолодого професора зі Стокгольма, який вирішує відвідати місця своєї молодості, зустрічаючи на шляху старих знайомих і коханих.

Фільм «Усмішки літньої ночі», що одержав приз у Каннах у 1956 році з формулюванням "за кращий поетичний гумор", вважається єдиною комедією Бергмана. У основу цієї стрічки покладена історія відносин адвоката і його юної дружини.

За словами самого Бергмана, єдиний його фільм, де кожен кадр ідеальний, - це «Дієприкметник». Нагороджена статуеткою Оскар у 1962 році, стрічка оповідає про неподілену любов вчительки до священика.

«Шепоти і крики» - це фільм, Інгмару Бергману, що приніс, справжню популярність в Америці. У стрічці йде мова про три сестри, одна з яких хвора на рак.

Також будуть показані картини З життя маріонеток, «Осіння соната», «Персона», «Після репетиці»ї і «Сьомий друк».

Фестиваль пройде в столичному кінотеатрі Київ. Початок сеансів - о 19:30 і 21:15. Вартість квитків - 25 грн.

За матеріалами Корреспондент.net