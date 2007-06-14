Сьогодні в Києві почнеться кінофестиваль Інгмара Бергмана
Покази почнуться стрічкою «Сунична поляна»
У четвер, 14 червня, в Києві стартує кінофестиваль знаменитого шведського режисера Інгмара Бергмана.
У програмі заявлено дев`ять картин класика світового кінематографа, які демонструватимуться протягом дев`яти днів. У центрі всіх робіт режисера - історії людських доль і взаємин.
Покази почнуться стрічкою «Сунична поляна», яка була відмічена Оскаром у 1960 році і Золотим ведмедем на Берлінському кінофестивалі в 1958 році.
Картина оповідає про немолодого професора зі Стокгольма, який вирішує відвідати місця своєї молодості, зустрічаючи на шляху старих знайомих і коханих.
Фільм «Усмішки літньої ночі», що одержав приз у Каннах у 1956 році з формулюванням "за кращий поетичний гумор", вважається єдиною комедією Бергмана. У основу цієї стрічки покладена історія відносин адвоката і його юної дружини.
За словами самого Бергмана, єдиний його фільм, де кожен кадр ідеальний, - це «Дієприкметник». Нагороджена статуеткою Оскар у 1962 році, стрічка оповідає про неподілену любов вчительки до священика.
«Шепоти і крики» - це фільм, Інгмару Бергману, що приніс, справжню популярність в Америці. У стрічці йде мова про три сестри, одна з яких хвора на рак.
Також будуть показані картини З життя маріонеток, «Осіння соната», «Персона», «Після репетиці»ї і «Сьомий друк».
Фестиваль пройде в столичному кінотеатрі Київ. Початок сеансів - о 19:30 і 21:15. Вартість квитків - 25 грн.
За матеріалами Корреспондент.net