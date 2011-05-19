Філіп Рот став лауреатом Букера

18 травня, американський письменник Філіп Рот став четвертим лауреатом міжнародної літературної премії Букер (Man Booker International Prize). Оголошення переможця відбулося в Сіднеї, церемонія нагородження пройде 28 червня в Лондоні.

За словами голови журі Ріка Джекоскі, "книги Філіпа Рота більше 50 років надихали, вели за собою та смішили широке коло читачів, що постійно збільшується". Крім Джекоскі до складу журі цього року увійшли письменник і критик Кармен Калліл і письменник Джастін Картрайт.

Філіп Рот (р. 1933) вважається одним з видатних письменників Америки сучасності. На честь Рота навіть названа одна з площ його рідного міста Ньюарка (штат Нью-Джерсі).

Рот прославився після публікації дебютної збірки "Прощай, Колумб" (Goodbye, Columbus, 1959) що удостоївся Національної книжкової премії. Всього Рот написав декілька десятків книг, що одержали безліч премій, включаючи Пулітцерівську.

Міжнародний Букер вручається кожні два роки за заслуги в галузі художньої літератури, причому не за конкретний твір, а за "творчу активність, розвиток і загальний внесок у світову художню літературу".

Цього року на премію, крім Рота, претендували 12 письменників, зокрема Хуан Гойтісоло та Філіп Пулман. Раніше лауреатами міжнародного "Букера" ставали Еліс Монро, Ісмаїл Кадаре і Чінуа Ачебе.

У кінці березня колишній розвідник і знаменитий автор гостросюжетних романів Джон Ле Карре (John le Carrе) попросив журі міжнародного Букера виключити його ім`я із списку номінантів. Письменник пояснив це тим, що "з принципових міркувань ніколи не бере участі в літературних змаганнях". Журі, яке складається, в основному, з шанувальників Ле Карре, відмовило йому у виключенні з шорт-листа.

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