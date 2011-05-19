Бельмондо і Рішар приїдуть до Харкова

У неділю 22-го травня в Харкові стартує III Міжнародний фестиваль короткометражного кіно "Харківський бузок". Саме на ньому очікується поява зірок французького кінематографу - акторів Жан-Поля Бельмондо і П`єра Рішара.

Про це пише "Комсомольська правда в Україні".

Зірка фільму "Іграшка" П`єр Рішар приїде до Харкова вже вдруге, а от зірка фільму "Професіонал" Жан-Поль Бельмондо – лише вперше. Також з Франції вже втретє завітає "подружка Фантомаса" Мілен Демонжо.

Цікаво, що Бельмондо виявився дуже невибагливим у своїх запитах. Єдина умова - прийняти у Харкові і його друга, з яким актор спілкується понад 50 років. Крім того, із зіркою приїде персональний гример і, можливо, нинішня кохана Барбара Гандольфі, власниця кількох нічних клубів у Бельгії.

До Харкова Бельмондо прилетить просто з Канського фестивалю.

Для всіх французів уже зарезервували апартаменти у невеликому 4-зірковому бізнес-готелі у центрі Харкова. Бельмондо розміститься у 3-кімнатному люксі з джакузі. Для звичайних мешканців вартість такого відпочинку - 3100 гривень на добу, але зірці зроблять солідну знижку.

Своє харчування "Професіонал" залишив також на розсуд організаторів. Годувати Жан-Поля будуть у готельному ресторані, що славиться своєю європейською кухнею. Фішкою ресторану вважається винна кімната, у якій зібрано вражаючу колекцію французьких вин.

У Харкові Бельмондо пробуде два дні. У день відкриття пройдеться по червоній доріжці, а на наступний день проведе творчу зустріч з шанувальниками свого таланту у місцевому оперному театрі.

Крім того, Жан-Поль Бельмондо залишить відбиток своєї руки на Алеї слави - аналог голлівудської алеї у Харкові.

І хоч зірковий колега дещо затьмарив П`єра Рішара, однак до його візиту готуються не менш ретельно.

Між іншим, і собою в Україну "Високий блондин у чорному черевику" привезе сина і сестру.

У Харкові Рішар збирається презентувати вина власного виробництва і дати автобіографічну виставу "П`єру Рішару. До запитання".

До речі, саме технічне забезпечення вистави стало головним пунктом райдера француза. Він зажадав обладнання, яке дозволить глядачам з екранів читати синхронний переклад. У Харкові необхідної техніки не знайшлося, і її довелося замовляти у Дніпропетровську.

Зауважимо, що кінофестиваль триватиме з 22-го до 25-е травня.

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