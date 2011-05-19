У Каннах Ларса фон Трієра оголосили персоною нон грата

У четвер, 19 травня, організатори Канського кінофестивалю оголосили данського режисера Ларса фон Трієра персоною нон грата.

Причиною такого рішення організаторів стала репліка режисера про те, що він є нацистом. Цей вислів прозвучав на прес-конференції, що відбулася в середу, 18 травня, після показу в рамках фестивалю нової стрічки фон Трієра "Меланхолія". Режисер заявив, що не має нічого проти євреїв, але водночас "злегка симпатизує" Гітлеру. Пізніше він назвав цей вислів жартом і приніс вибачення.

У заяві, випущеній організаторами Канського кінофестивалю, не уточнюється, чи залишиться фільм "Меланхолія" в конкурсній програмі. У той же час, згідно інформації Agence France-Presse, організатори заходу вирішили не застосовувати будь-яких санкцій до фільму. Картина теоретично навіть може одержати "Золоту пальмову гілку". Проте одержати нагороду особисто фон Трієр не зможе.

Раніше фільми фон Трієра неодноразово номінувалися на "Золоту пальмову гілку". У 2000 році режисер одержав цю нагороду за стрічку "Та, що танцюєв темноті".

Lenta.ru