У Києві відбудеться вечір пам’яті Чеслава Мілоша

25 травня о 17.00 у Національному музеї літератури України (вул. Богдана Хмельницького, 11) відбудеться літературно-мистецький вечір присвячений сторіччю від дня народження польського поета Чеслава Мілоша.

На вечорі будуть присутні Дмитро Павличко – поет, перекладач, громадський діяч. Поет поділиться своїми спогадами про спілкування з Чеславом Мілошем, яке відбувалося під час його перебування на посаді Надзвичайного й Повноважного Посла України у Республіці Польща, розповість про свою рецепцію творчості Мілоша. А також Наталія Сидяченко – літературознавець, перекладача, багаторічної дослідниці творчості Чеслава Мілоша, доцента кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вірші Чеслава Мілоша прозвучать у виконанні акторів, заслужених діячів України Галини Стефанової і Василя Довжика.

Чеслав Мілош (1911-2004) – поет, прозаїк, перекладач, літературознавець, один із найвідоміших у світі представників польської літератури XX століття. Автор понад півсотні різножанрових книг, почесний доктор низки університетів у США та Польщі. Лауреат багатьох престижних літературних премій, у тому числі й Нобелівської (1980) – “за здійснене з безстрашністю ясновидця змалювання незахищеності людини у розірваному конфліктами світі”.

Нагадаємо, що 2011 рік проголошено Роком Чеслава Мілоша.

Детальна інформація за тел. 288 03 04, Ольга Клименко.