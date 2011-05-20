Скасовано київський концерт The Chemical Brothers
13:32, 20 травня 2011Культура
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Повідомлення на офіційному сайті
Київський концерт британського електронного дуету The Chemical Brothers скасовано. Така інформація з`явилася на офіційному сайті музикантів.
Концерт повинен був відбутися 25 травня в Палаці Спорту.
Нагадаємо, музиканти повинні були представити в українській столиці свій останній студійний альбом "Further" та оновлене шоу.
The Chemical Brothers – англійський музичний дует, що працює в жанрі електронної музики, один з відомих колективів-представників і основоположників біг-біта. Учасники дуету – Том Роулендс і Ед Саймонс.
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