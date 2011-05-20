Ларс фон Трієр пишається статусом персони нон грата

Ларс фон Трієр, якого оголошено персоною нон грата на Канському фестивалі за публічне висловлення співчуття Гітлеру, оголосив, що пишається цим статусом.

«Я гордий тим, що мене оголосили персоною нон грата. Здається, таке відбувається вперше в історії кіно», – заявив режисер.

Разом з тим він підкреслив, що вибачився за свої вислови і продовжує за них вибачатися, а також визнає за керівництвом фестивалю право ухвалювати подібні рішення, передає РІА Новини.

«Я нікого не бажав образити. Просто я такий, який є, я не можу змінити свою сутність. Що ж тепер робити? Можливо, Петеру Аальбеку, моєму продюсерові, вивезти мене на загальний огляд в клітці?» – у черговий раз зіронізував фон Трієр, засмутившись, що журналісти в Каннах не зрозуміли його датського гумору.