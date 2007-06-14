Як послухати Елтона Джона без проблем з охороною (схема)

Для виступу Елтона Джона, який відбудеться 16 червня на Майдані Незалежності, до Києва привезуть три персональні роялі відомого виконавця.

В той же час кияни не побачать шоу, розробленого відомим фотографом і близьким другом музиканта Девідом ла Шапелем, пишуть Економічіскіє ізвєстія. Це добродійний концерт, а не запланований тур. І, ймовірно, на думку артиста, надувні муляжі танучого морозива, злітаючі у небо будівлі Емпайр-Стейт-Білдінг і великі декорації не зовсім відповідають антиснідовській тематиці.

Організатори припускають, що концерт наживо побачать 300-400 тисяч людей, повідомляє Комсомольська правда в Україні. Щоби полегшити пересічному глядачеві доступ до творчості Елтона Джона на Майдані і Хрещатику встановлять великі екрани.

У реальності вхід на концерт буде хоч і безкоштовним, але не таким вже вільним, як це можна було б припустити, судячи з коментарів організаторів.

На Майдані буде обгороджено кілька Vip-зон - кожна розрахована на 221 людину. Серед високих гостей чекають Віктора Ющенка з сім`єю, Віктора Януковича, Олександра Мороза, Віталія Кличка та інших.

А також 5 Фан-зон, розрахованих на 500-100 «стоячих» місць кожна, – для преси і богеми, співаків, модельєрів, дизайнерів і так далі. Потрапити до цього «філіалу раю на землі» можна буде тільки за спеціальними запрошеннями.

Глядачі, які не зуміли обзавестися такими квитками, «неорганізовано» займатимуть місця на Майдані й Хрещатику.

За інформацією КП в Україні, мешканці єдиного житлового будинку, розташованого «обличчям» до сцени, по вул. Софийська 1/2 (того, в якому на першому поверсі «Макдональдз»), пускають охочих подивитися концерт на балкони – за 50 гривень з носу. Втім, деякі вводять обмеження на очікувану чисельність «гостей».

Також, добираючися на концерт, потрібно буде врахувати, що у суботу, 16 червня, з 18.00 до 24.00 будуть перекриті для транспорту:

· вул. Хрещатик - від Європейської пл. до вул. Прорізної

· вул. Інститутська - від вул. Ольгінської до вул. Хрещатик

· вул. Михайлівська (не тільки для проїзду, але і проходу): від готелю «Козацкая» до вул. Хрещатик

Інформації про те, з якої години і чи взагалі перекриватиметься вихід із станції метро Майдан Незалежності поки не поступало.

Тим же, хто не хоче ані товпитися на вулиці, ані платити за право розміститися на чужому балконі, залишається тішитися відомостями про те, що Елтон Джон (справжнє ім`я - Реджінальд Кенет Дуайт) не додає особливого клопоту організаторам. У побуті співак невибагливий. Тобто, на відміну від багатьох інших західних гастролерів не везе з собою персонального кухаря. Його практично не хвилює марка автомобіля, на якому Елтону Джону доведеться пересуватися містом, головне – щоб за кермом був його особистий водій. Співак вказав близько дюжини марок різних автомобілів, які його влаштують. Директор фонду «АНТИСНІД» також повідомила Економічєскім ізвєстіям, що на прохання сера Елтона Джона у його гримірувальній кімнаті мають бути три вази з трояндами червоного, білого і жовтого кольорів.