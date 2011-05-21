Томенко хоче референдумe щодо Десятинної церкви

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко вважає, що долю Десятинної церкви в Києві має вирішувати громадськість столиці.

Про це повідомляє прес-служба віце-спікера.

"Ситуація, що склалася навколо Десятинної церкви засвідчує, що долю залишків найвидатнішої пам`ятки Київської Русі мають вирішувати не тільки чиновники КМДА або кілька священників, а мають вирішувати всі кияни", - наголосив Томенко.

Він наголосив, що "сьогодні деякими чиновниками та політиками виношується ідея забудувати фундамент однієї з найважливіших пам`яток української історії "пафосною церквою", однак це не означає, що таку ідею підтримують фахівці, кияни і загалом суспільство".

"Зважаючи на те, що сьогоднішнє керівництво КМДА не обиралося киянами, то єдиний варіант демократичного, справедливого і фахового рішення питання - це винесення питання долі Церкви на міський референдум", - наголосив Томенко.

Як відомо, на цьому тижні відбувся конкурс щодо проекту забудови території Десятинної церкви.

З другої спроби переможцями були оголошені два проекти. Перший передбачає накриття фундаменту Десятинної "скляним хрестом", без побудови музею або церкви, але з невеличкою капличкою біля виходу на Пейзажну алею.

Другий - будівництво на місці Десятинної "величезної важкої церкви".

Українська правда. Київ