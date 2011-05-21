Гузар: червоний прапор - це не символ України, це символ знущання

Колишній голова Української греко-католицької церкви, кардинал Любомир Гузар вважає, що безлади, які пройшли 9 травня у Львові були заздалегідь спланованою провокацією.

Про це він сказав в інтерв`ю телекомпанії "5 канал" 20 травня.

"Мені здається, на 2 речі потрібно звернути увагу. Перше - виглядає, таке враження в мене склалося, що вся ця акція у Львові була дуже точно, уважно підготовлена і була певна, так сказати, режисура тут, як тут все має бути і чому воно так має бути", - сказав кардинал.

Крім того, Гузар зазначив, що про спланований характер безладів може говорити й те, наскільки швидко і широко поширилася інформація про них і про начебто нетерпимість у Західній Україні.

Він також зазначив, що цього дня умисно було використано почуття людей? які по-різному сприймають події Другої світової війни, зокрема тієї частини, яка критично налаштована до символіки колишнього СРСР, такої як червоний прапор.

"Червоний прапор - це символ тих часів. Це не символ України. Це не символ свободи. Це символ знущання. Це символ дуже тяжких для нашого народу часів. Справжнього повного поневолення. Але це замовчується. Немов усе закінчилося 1945 року, а потім настав прекрасний час свободи", - підкреслив екс-голова УГКЦ.

Гузар вважає, що як влада, так і представники окремих політичних сил мають розуміти, що в Україні є тільки один державний прапор, а використання під час неполітичних акцій іншої символіки тільки нагнітає напруження.

Як повідомляло агентство, 1 квітня Рада встановила однією з форм увічнення перемоги у ВВВ офіційне підняття 9 травня копій червоного прапора Перемоги на будинках поруч із державним прапором.

Разом з цим цей закон ще не підписаний Президентом Віктором Януковичем.

9 травня у Львові сталася низка бійок між прихильниками партії "Всеукраїнське об`єднання "Свобода" і людьми, що святкували День перемоги.

Після інцидентів 17 осіб звернулися в травматологічні пункти лікарень Львова.

Один зі членів "Свободи" був госпіталізований з кульовим пораненням із травматичного пістолета.

У цілому міліція за цих безладами порушила 5 кримінальних справ.

Українські новини