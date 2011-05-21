Анджеліна Джолі в кінці травня приїде до Києва

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі в кінці травня відвідає Україну.

Актриса дала офіційну згоду відкрити цього року Київський міжнародний кінофестиваль.

Після зйомок у фільмі "Солт" актриса все частіше виявляє цікавість до країн пострадянського простору.

Нагадаємо, в липні минулого року Анджеліна Джолі приїхала до Москви, щоб особисто представити свій новий фільм "Солт".

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