Анджеліна Джолі в кінці травня приїде до Києва

13:45, 21 травня 2011
Культура
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Акторка дала офіційну згоду

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі в кінці травня відвідає Україну.

Актриса дала офіційну згоду відкрити цього року Київський міжнародний кінофестиваль.

Після зйомок у фільмі "Солт" актриса все частіше виявляє цікавість до країн пострадянського простору.

Нагадаємо, в липні минулого року Анджеліна Джолі приїхала до Москви, щоб особисто представити свій новий фільм "Солт".

Подробиці

 

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