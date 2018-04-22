В Україні зняли перший національний мультсеріал

Нещодавно відбулася презентація першого українського мультиплікаційного серіалу за мотивами поеми-казки Івана Франка "Лис Микита".

Шанувальники анімаційного кіно сьогодні смакують новим продуктом українських мультиплікаторів. Славетний хитрий Лис Микита, народжений на світ пером Івана Франка, став героєм багатосерійного мультфільму, створеного столичною студією «Фрески» на замовлення Всеукраїнського товариства «Просвіта» й гроші Міністерства культури. Художники використовували мінімум комп’ютерних технологій, а усіх персонажів малювали вручну.

Робота над мультфільмом тривала близько трьох років. За словами Павла Мовчана, голови «Просвіти», «пригоди Лиса Микити обійшлися в шість мільйонів гривень. Але ці кошти, порівняно ніщо з тим, скільки було вкладено людського серця, самовіддачі й любові до цього твору»? – каже пан Мовчан.

Володимир Кметик - режисер, постановник і сценарист «Лиса Микити» - дякує Господу за Франка. Вважає, що Україна перед ним завинила – мало популяризує його твори. Свій твір «Лис Микита» Франко написав із використанням бойківської говірки. Кметик пояснив журналістам деякі слова, що вживаються у мультику. Так, в одній із серій, Лис Микита спокушає вуйка Ведмедя поцупити в бджоляра мід, або замість цифри чотири вживається – штири… До речі, ці слова й досі вживаються на Франківщині.

За сценарієм у Лиса Микити чимало ворогів. Різні тварини скаржаться на нього царю Леву. Однак упоратися з Микитою не так легко. Йому вдається перехитрити царя звірів і помститися ворогам. Багатьом головний герой мультсеріалу нагадує деяких українських політиків, наприклад, Людмила Супрун каже, що їй аж трьох, але кого саме не сказала.

Режисер «Лиса Микити» каже, що замовлення було на 260 хвилин мультику. Але вони не вклалися і зробили 405 хвилин. Це 26 серій по 15 хвилин. 206 хвилин покривали всього дві третини франківського твору. З 11 млн. гривень, які були перераховані студії "Фрески" на створення мультфільму, половину заплатили на податки. Вони відмовилися від доходу й навіть зарплат, аби завершити роботу над мультсеріалом. Текст твору читали народний артист України Анатолій Паламаренко та його син Григорій. У мультику звучали уривки з пісень гуртів "Брати Гадюкіни", "Океан Ельзи", "Гринджоли", а також деяких іноземних виконавців, наприклад, Патриції Каас.

Оцінити перший масштабний вітчизняний мультсеріал глядачі зможуть відразу, як «Лису Микиті» нададуть ефірний притулок. Наразі, Павло Мовчан каже, що мультфільм «Лис Микита» вони вже запропонували Першому національному каналу, «але поки що вони індиферентні».

Квітка Лесів