Львів продовжив заборону на трансляцію російськомовних пісень

Міська рада Львова на позачерговому засіданні продовжила мораторій на трансляцію і виконання російськомовних пісень у приміщеннях пунктів громадського харчування і торгівлі, оголошений ще в 2000 році. Як передає "Ура-інформ", таке рішення було ухвалене при обговоренні законопроекту "Про захист звукового середовища міста".

Згідно цьому документу, в приміщеннях пунктів громадського харчування і торгівлі максимальний рівень відтворення звуку не повинен перевищувати 70 децибел. Не вирішується також використання засобів звукопідсилення на літніх майданчиках, які межують з житловою забудовою.

Депутати прийняли проект ухвали за основу й доручили комісії, сформованій міськрадою та управлінням торгівлі й побуту, допрацювати документ, щоб винести його на наступне засідання сесії. При цьому до остаточного ухвалення закону і був оголошений мораторій на російськомовні пісні.

Як повідомлялося раніше, в 2000 році львівські депутати розглядали аналогічний законопроект, проте так і не прийняли, обмежившись згаданим мораторієм.

За матеріалами Подробиць