Побачить світ останній альбом вокаліста "Братів Гадюкіних"

3 червня в день триб’ют-концерту «Братів Гадюкіних» буде представлено альбом «Мовленнєк» - проекту «Ті, Хто Відают», який було створено в 2008 році фронтменом «Братвів Гадюкіних» Сергієм Кузьмінським та продюсером групи «Перкалаба» - «Мохом» Олегом Гнатівим - повідомили "Молоде радіо" організатори.

Матеріал альбому «Мовленнєк» збирався та записувався упродовж кількох місяців, починаючи з осені 2008-го року. Автором ідеї, композитором та саунд-продюсером проекту виступив Сергій Кузьмінський, а голосом «Тих, Хто Відают» та водночас автором і редактором текстів став «Мох» Олег Гнатів з гурту «Перкалаба».

«Восени 2008 року Кузя сказав мені-давай начитай-наспівай мені шось гуцульського. У нас вже давно були плани-розмови зробити шось разом. Я понаходив давніх гуцульських сакральних текстів і співанок, а далі записував читку і відсилав Кузі. Як правило, дублів майже не було. Ті тексти є чистою гуцульською магією, примівки від нечистої сили. Але коли ти їх проговорюєш, то неможливо було не збурити ПЕВНЕ. А відчитати не ввійшовши в транс нема сенсу. Кузя одразу таку планку поставив. «Ті Хто Відают» це його прозріння - це ще тоді стало ясно. Для мене ця робота є певним обов`язком, за можливість бути причетним. Те, що Кузя зробив в «Тих Хто Відают» є дуже неоднозначним. Це дуже небезпечні речі, але одною з чи не найголовніших його рис, була мужність» - розповідає про альбом «Мовленнєк» його співавтор «Мох» Олег Гнатів.

В запису альбому також брав участь гітарист Євген Таран, який зараз мешкає в Мюнхені. В альбомі проекту «Ті, Хто Відают» використані цитати з оповідок зібраних Володимиром Шухевичом на Гуцульщині, а оригінальний дизайн компакт-диску розробила талановита молода художниця Гриця Ерде. Альбом «Мовленнєк» буде видано обмеженим накладом.

Нагадаємо, що 3 червня в київському Палаці Спорту під час концерту пам’яті Сергія Кузьмінського буде презентовано збірку «Я Вернувся Домів», яка складатиметься з 15 переспівів найкращих хітів «Братів Гадюкіних», виконаних найпопулярнішими українськими рок-групами, серед яких «Океан Ельзи», «ТНМКонґо», «ВВ», «Бумбокс», «Пікардійська Терція», «Мандри», «ТІК» та інших. Диск «Я Вернувся Домів» безкоштовно до свого квитка отримає кожний глядач триб’ют-концерту «Братів Гадюкіних».