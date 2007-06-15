Асії Ахат сподобалося закарпатське повітря
Поїхала "прощупувати" грунт
Українській співачці та скрипальці Асії АХАТ дуже сподобалося закарпатське повітря. Про це вона розповіла журналістам вчора, 14 червня, під час презентації сольної програми в Ужгороді.
Разом з Асією АХАТ із журналістами в Ужгородському прес-клубі спілкувались дівчата гурту «69». Про це повідомив власкор ЗІКу.
Щодо визначних місць старого Ужгорода й закарпатських краєвидів співачка нічого не відповіла, бо ніде ще не встигла побувати. Натомість зазначила, що учасник мистецької агенції «Флібон» Петро ОНИСЬКО пообіцяв показати старовинні вулички Ужгорода. «До того ж, — додала учасниця гурту «69» Діана МЕРИНОВА, — Віолетта Ваш (друга учасниця гурту «69», — ЗІК) із Мукачева, то ми вже давно напрошуємося до неї у гості».
Як зазначено в прес-релізі зустрічі, «візит на Закарпаття найгарнішої артистки України – перший і його можна вважати пробним каменем і прощупуванням ґрунту напередодні великого українського концертного туру, приуроченому боротьбі з наркоманією».