Асії Ахат сподобалося закарпатське повітря

Українській співачці та скрипальці Асії АХАТ дуже сподобалося закарпатське повітря. Про це вона розповіла журналістам вчора, 14 червня, під час презентації сольної програми в Ужгороді.

Разом з Асією АХАТ із журналістами в Ужгородському прес-клубі спілкувались дівчата гурту «69». Про це повідомив власкор ЗІКу.

Щодо визначних місць старого Ужгорода й закарпатських краєвидів співачка нічого не відповіла, бо ніде ще не встигла побувати. Натомість зазначила, що учасник мистецької агенції «Флібон» Петро ОНИСЬКО пообіцяв показати старовинні вулички Ужгорода. «До того ж, — додала учасниця гурту «69» Діана МЕРИНОВА, — Віолетта Ваш (друга учасниця гурту «69», — ЗІК) із Мукачева, то ми вже давно напрошуємося до неї у гості».

Як зазначено в прес-релізі зустрічі, «візит на Закарпаття найгарнішої артистки України – перший і його можна вважати пробним каменем і прощупуванням ґрунту напередодні великого українського концертного туру, приуроченому боротьбі з наркоманією».