Російська мова стане другою державною в Україні

Російська мова рано чи пізно стане в Україні другою державною, оскільки українська мова не витримає конкуренції з російською.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі перший заступник голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ.

Зокрема, С.ЦЕКОВ сказав, що такий висновок учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Російська мова в полікультурному світі», що проходила нещодавно в Криму в рамках фестивалю "Велике російське слово".

«Це (надання російській мові статусу другої державної в Україні - УНІАН) відбудеться рано чи пізно і однозначно піде на користь Україні. Той, хто цьому чинить опір, не зважає на реалії, що складаються зараз у світі, не розуміє, що ми живемо в XXI, а не в XIX столітті, - заявив лідер Російської громади Криму. - Можливо було здійснити дерусифікаціию на початку XX століття, коли не було відповідного інформаційного поля, інформаційних зв`язків, телебачення, радіо, коли не було тієї інтегрованості в економіці - економіка вже диктує нам необхідність знання російської мови. В зв`язку з цим українська мова перебуває в досить складній ситуації з тієї точки зору, що конкуренції з російською мовою українська не витримає".

Тому, вважає С.ЦЕКОВ, щоб зберегти українську мову, "треба піти від дерусифікації та діяти зовсім іншими методами": зберігати і розвивати російську мову, "як, зокрема, написано в Конституції України". При цьому потрібно надавати велику увагу україно-російським відносинам.

Як повідомляв УНІАН, фестиваль "Велике російське слово" проходив з 6 червня (день народження Олександра Пушкіна) по 12 червня (День Росії).