Суд відокремив текст від музики в операх Штрауса

Судовий розгляд, який тривав біля півроку, між нащадками німецького композитора Ріхарда Штрауса та австрійського письменника, драматурга поета Гюго фон Гофмансталя завершився на користь останніх. Мюнхенський суд прийняв сторону спадкоємців Гофмансталя, які вимагали справедливої виплати авторських відрахувань від творів, написаних композитором і літератором спільно.

Йдеться про вісім музичних робіт: опери "Кавалер троянд", "Електра", "Єлена Єгипетська", "Аріадна на Наксосі", "Арабела", "Любов Данаї", "Жінка без тіні" і балет "Легенда про Йосипа". Лібретто для них написав Гофмансталь, і між 1906 і 1929 роками письменник і композитор підписали декілька взаємних зобов`язань про авторські відрахування з доходів, що одержуються від виконання творів. Після смерті Гофмансталя Штраус кілька разів відновлював договори з родичами письменника. Проте в 1999 році закінчився 70-річний термін безумовних авторських прав на тексти Гофмансталя. Аналогічний термін для Штрауса закінчиться у 2019-му. З цієї причини всі авторські відрахування стали прямувати тільки родичам Штрауса. Але угоди між композитором і письменником не передбачали припинення виплат на користь однієї зі сторін, і мюнхенські судді прийняли цю обставину до уваги.

Адвокати нащадків Гофмансталя розрахували, що їхні клієнти належить одержувати на рік близько півмільйона доларів. Яка ж підсумкова сума, присуджена їм судом, не повідомляється.

За матеріалами Lenta.ru