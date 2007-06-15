Тернопільщина відзначить 66-у річницю Акту відновлення Української Держави

На Тернопільщині відзначатимуть 66-у річницю Акту відновлення Української Держави у 1941 році та вшанування пам’яті Ярослава Стецька та Ярослави Стецько. 30 червня заплановано провести у Тернополі в драматичному театрі імені Тараса Шевченка урочисту академію з приводу цих дат. Про це повідомили учора, 14 червня, ЗІКу в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації.

Також буде організовано виставку архівних матеріалів, присвячених 66-ій річниці Акту відновлення Української Держави та пам’яті видатних громадсько-політичних і державних діячів Ярослава Стецька та Ярослави Стецько. У кінотеатрах області та на місцевому телебаченні проводитиметься тижневик перегляду кінофільмів на патріотичну тематику. У військових частинах, місцях відпочинку дітей та молоді відбудуться науково-просвітницькі заходи, присвячені висвітленню історії, життя і діяльності історичних діячів, які зробили внесок у творення Української держави.

Урочисті заходи зі вшанування Уряду Української Держави, який у 1941 році очолив Ярослав Стецько, відбудуться у селі Великому Глибочку Тернопільського району, де він народився. У цьому селі діє музей Ярослава Стецька та встановлено пам’ятник.

А урочистий вечір пам’яті Ярослави Стецько відбудеться на її батьківщині — у селі Романівці Теребовлянського району.