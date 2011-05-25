Гурт Flеur завершить концертний сезон Києвом

Одеський гурт Flеur завершить концертний сезон клубним виступом у Києві 1 червня.

Уже декілька років гурт Flеur не грала в Києві на клубних сценах.

Містичний колектив, що склажається з Ольги Пулатової (вокал, фортепіано, поезія) і Олени Войнаровської (вокал, гітара, поезія) – утворився в березні 2000 року. За іронією долі, саме французи й звернули увагу на молодий гурт і першими запропонували контракт на видання дебютного альбому Flеur.

Багато спроб вписати Flеur в якісь рамки, щось, на кшталт, "неокласики", "dream-pop", "готики", "etheral" закінчилися тим, що музиканти дали власне визначення – "cardio-wave" – воно дуже ємко пояснює суть: "хвилю, що йде від серця".

У два відділення, при безпосередньому контакті з публікою, Flеur готуються виконати свої минулі та нові пісні, не піклуючись про їхню формальну концептуальну єдність, якийсь шафл-сет з ембієнтними вкрапленнями потойбічних звуків, потойбічних запахів і відчуттів.

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