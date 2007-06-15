Вперше в Європі відкрилася виставка фотографій Елтона Джона

У Центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre відкрилася виставка «Око підсвідомості: підбірка сучасних фотографій з колекції сера Елтона Джона».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Фонду Віктора Пінчука, виставка є унікальним явищем на світовій художній сцені, оскільки з моменту своєї заснування в 1991 році одна з кращих у світі, на думку експертів, колекція фотографій Е.ДЖОНА виставлялася всього один раз - в музеї High Museum of Art (Атланта, Джорджія, США). Більшість робіт, представлених в PinchukArtCentre, експонуються вперше, оскільки були придбані останніми роками.

«Впродовж багатьох років до Е.ДЖОНА зверталися багато людей з проханням організувати виставку робіт з його колекції, - зазначила директор колекції фотографій Джейн ДЖЕКСОН на показі виставки. – Але він завжди відмовляв, оскільки ці фотографії для нього – не просто колекція, це щось дуже особисте. І лише завдяки особистій дружбі з Віктором ПІНЧУКОМ, завдяки важливості тієї роботи, яку робить PinchukArtCentre для пропаганди сучасного мистецтва в Україні, Е.ДЖОН погодився на таку експозицію робіт у Києві».

Виставка представить 148 творів 24 сучасних фотографів, відібраних Е.ДЖОНОМ і його партнером Девідом ФЕРНІШЕМ. Більшість робіт – близько 100 – привезені до Києва з квартири Е.ДЖОНА в Атланті, інші – з його лондонського будинку. Серед художників, чиї роботи експонуються в PinchukArtCentre - Девід ЛЯШАПЕЛЛЬ (David LaChapelle), Нан ГОЛДІН (Nan Goldin), ЧАН Хуан (Zhang Huan), Сем Тейлор ВУД (Sam Taylor Wood), Рінека ДІЙКСТРА (Rineka Dijkstra), Лорета ЛЮКС (Loretta Lux), Рууд Ван ЕМПЕЛЬ (Ruud Van Empel), ХІРОШІ Сугімото (Hiroshi Sugimoto) та інші.

«Нас надихнув ентузіазм Віктора ПИНЧУКА і його фонду, які присвячують час і матеріальні ресурси для того, щоб зробити PinchukArtCentre провідним інститутом сучасного мистецтва в Східній Європі», - зазначив Е.ДЖОН у зверненні до відвідувачів виставки.

Характеризуючи представлені на виставці роботи, Е.ДЖОН підкреслив, що «Око підсвідомості» «включає роботи художників, які виражають свою позицію з великої кількості тем, – таких, як ідентичність, відчуженість, поп-культура, культурні бар`єри, наш вплив на навколишнє середовище і плин часу». Він зазначив, що у кожного художника свій унікальний підхід, але для нього «важливим є кінцевий продукт і те, як він примушує мене думати і відчувати».

Виставка відкриється для відвідувачів 16 червня о 12.00 і триватиме до 12 серпня.

PinchukArtCentre – один із найбільших у Східній Європі центрів сучасного мистецтва. Основними завданнями PinchukArtCentre є модернізація української художньої сцени й реалізація міжнародної програми виставок, що представляють українських і зарубіжних художників. З моменту відкриття у вересні 2006 року його відвідало понад 100 тисяч чоловік. «Око підсвідомості» є четвертою виставкою PinchukArtCentre. У 2007 році PinchukArtCentre з експозицією «Поема про внутрішнє море» представляє Україну на 52-ій Міжнародній виставці сучасного мистецтва – Венеціанському біеннале. Експерти оцінюють експозицію українського павільйону як одну з трьох топ-подій цього форуму сучасного мистецтва.