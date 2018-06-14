«Мазепа-фест» під загрозою

Потроху розпочинається українське фестивальне літо – формуються програми і дати фестивалів, молодь малює маршрути своїх мандрів і провітрює намети. Але не для всіх цей момент радісний – кілька фестивалів за останній рік Україна втратила. «Ряди полеглих» загрожує поповнити і полтавський фестиваль мистецтв «Мазепа-фест». Причина для всіх спільна – критична нестача коштів.

Фестиваль існує вже давно – в 2011-му мав би бути дев’ятим. Починаючи від 2003 року, «Мазепа-фест» збирав у Полтаві все те з української культури, чого відчутно бракує на Сході – живу рок-музику, якісний український фолк, сучасне кіно, театр, художників, і навіть моду. Цифри свідчать самі за себе – за цей час «Мазепа-фест» познайомив публіку з понад двома сотнями гуртів та виконавців найрізноманітніших стилів та напрямків (рок, етно, кобзарі, торік відбувався навіть вечір класики), презентував понад десяток кінострічок та мультиплікацій, Київський театр поезії «Мушля», Івано-Франківський театр, поета Сергія Пантюка, вечір творчості Івана Франка, тощо. Те, що було задумане як рок-меса за полеглими козаками, перевершило саме себе і перетворилося на повноцінну панораму мистецтв.

««Мазепа-фест» від самого свого початку орієнтувався не на комерцію, а на те, щоб у такий мінімальний спосіб підтримати українську музику – дати молодим велику сцену і потужний звук, дати їм шанс зазвучати на повну, посприяти їм гонорарами – допомогти реальною справою, а не словами» - твердять організатори фестивалю. І справді, для багатьох тепер відомих першою великою сценою був «Мазепа-фест» - тут яскраво стартували «Бумбокс», «O’Тorvald», «Фактично самі», «Фліт», багато полтавських гуртів. Не бракувало на фестивалі і «гігантів» української музики – у різні роки Полтаву відвідали «Вій», «Кому вниз», «Сестри Тельнюк», Степан Чумак, «Вася-клаб», «Мертвий Півень», «Перкалаба», «Гуцул Каліпсо», «ТОЛ», «Плач Єремії», «Хорея козацька», «Ot Vinta», «Гайдамаки», «Піккардійська терція», «Dazzle Dreams», «Гудімов», «С.К.А.Й.», «Моторола», Росава, «НеДіля».

Цікава особливість фестивалю ще й у тому, що організатори намагаються не повторюватися, і запрошують двічі тільки особливих гостей у виключних випадках.

Покровитель фестивалю – гетьман Іван Мазепа – відомий меценат та інтелектуал свого часу, потерпає зараз не менше, аніж фестиваль його імені, який щороку мусить виборювати право на існування. Бюрократична колотнеча навколо встановлення пам’ятника гетьману давно вийшла за межі Полтави і поширилася на всю країну – шість міст уже пропонували забрати Мазепу до себе. Як стверджують організатори, фестиваль теж гостинно просять і до Дніпропетровська, і до Чернігова, і до Києва. Але фест було засновано саме у Полтаві, і символічне його значення цілковито вкорінене тут. «Мета «Мазепа-фесту» - зруйнувати культурну резервацію, в яку загнало себе колись велике козацьке місто, серце новітньої української культури, протягом десятиліть совєтизації. І на шляху до мети доводиться боротися з проявами «вічного совка».

Втрата цього фестивалю - це не лише втрата забави для кількох тисяч юнаків та дівчат. Це зникнення «вільного мікрофону» для молодої музики і власної думки у Полтаві, і фактичне зникнення Полтави (а разом з нею і значної частини українського Сходу) з культурної карти України» - говориться у відозві організаторів фестивалю.

Минулорічний фестиваль вимушено відбувся у два етапи – рок-дні було перенесено на 16-18 липня (що значно зменшило кількість публіки «Мазепа-фесту») через відмову міської влади надати Співоче поле в оренду на традиційні для фестивалю перші вихідні червня

І без того незначні кошти меценатів оргкомітет змушений витрачати на фантастичну орендну плату, яку править місто за Співоче поле.

Організатори не втрачають надії і не покладають рук – Микола Кульчицький обіцяє, що «Мазепа-фест» таки буде восени. Знайти спонсорів на подібні заходи з року в рік стає все важче, а сподіватися на підтримку Міністерства культури – майже безнадійно: ще торік фестиваль викреслили з планів міністерства, тому звертатися за допомогою тепер не було сенсу. Локальні фестивалі в інших містах, наприклад, у Львові, існують за підтримки та сприяння міста. У Полтаві міська влада, на жаль, демонструє у кращому випадку холодну байдужість.

Відбіркові тури «Мазепа-фесту 2011» все-таки відбулися – у клубах Полтави, Чернігова та Харкова - силами активних друзів фестивалю. Відібраним гуртам тепер лишається тільки сподіватися, що сам фестиваль вже вкотре виграє битву з усіма матеріальними та бюрократичними негараздами, і на полтавських пагорбах знову загримлять позивні «Мазепа-фесту».

Євгенія Нестерович

Фото - з офіційного сайту фестивалю.