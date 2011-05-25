Прокуратура відстояла символи комунізму та нацизму для Львова

Прокуратура опротестувала ухвалу Львівської міської ради про заборону використання у місті комуністичної та нацистської символіки.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

За їх даними, відповідний протест було винесено 19 травня.

«На думку прокуратури, ухвала суперечить Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Прокуратура зобов’язала привести ухвалу Львівської міськради у відповідність до ст.1 цього закону”, - повідомила начальник юридичного управління міської ради Гелена ПАЙОНКЕВИЧ.

“Розглядатимеом це питання спільно з комісією депутатської діяльності та законності на наступному пленарному засіданні сесії Львівської міської ради», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня на сесії Львівської міської ради була прийнята ухвала, яка заборонила використовувати під час відзначення Дня Перемоги радянську та нацистську символіку. У документі зазначено, що у Львові заборонено використовувати символіку СРСР, нацизму та комуністичну символіку.

У свою чергу Верховна Рада 21 квітня ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (щодо порядку офіційного використання копій прапора перемоги). Законом передбачено, що “Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни.

20 травня Президент підписав цей закон, і сьогодні він набув чинності.