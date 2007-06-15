У Полтаві все ж таки відкриють пам`ятник Петлюрі

Пам`ятник головному отаманові Військ Української Народної Республіки і главі Директорії Симонові Петлюрі в Полтаві планують відкрити 22 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Іван БЛИЗНЮК.

«22 вересня, коли відзначатиметься 70-річчя Полтавської області, в Полтаві Президент України Віктор ЮЩЕНКО урочисто відкриє пам`ятник главі Директорії УНР Симонові Петлюрі. Думаю, до того моменту всі неузгодженості вдасться улагодити», - сказав І.БЛИЗНЮК.

Як повідомляв УНІАН, керівник Полтавської області В.АСАДЧЕВ ініціював й оголосив конкурс на спорудження в Полтаві пам`ятника С.ПЕТЛЮРІ. Його ініціативу критикують комуністи і представники Партії регіонів, а підтримують обласні партійні організації ліберального і національно-патріотичного спрямування (партії "Народний Союз Наша Україна", блок "Рух - Українська правиця").

23 травня на місці майбутнього пам`ятника було закладено пам`ятний знак. Того ж дня 200 прихильників Партії регіонів і КПУ провели акцію протесту проти відкриття пам`ятного знаку. Міліціонери намагалися розігнати натовп, зав`язалася бійка, але, незважаючи на це, губернатор і народні депутати відкрили пам`ятний знак.

Міська рада Полтави оскаржила в Господарському суді Полтавської області рішення держадміністрації про встановлення пам`ятного знаку під майбутній монумент С.Петлюрі. Суд прийняв позов міськради до розгляду і для його забезпечення заборонив адміністрації здійснювати будь-які дії для зведення пам`ятних об`єктів, що стосуються увічнення пам`яті С.Петлюри на території Полтави.

Довідка УНІАН. Головний отаман військ Української Народної Республіки, глава Директорії УНР, публіцист С.Петлюра народився в Полтаві в травні 1876 року.