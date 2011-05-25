В Україні презентовано першу інтерактивну книжку

В агентстві УНІАН презентовано першу в Україні інтерактивну книжку "Сім воріт".

Як повідомив з цього приводу на прес-конференції в УНІАН координатор проекту Артем ЗАХАРЧЕНКО, книжку «Сім воріт» можна безкоштовно скачати за адресою: http://avtura.com.ua/book/475/getfile/.

Також скачати книжку можна у форматі інтерактивного PDF- файлу, в оформленні якого поєдналися ідеї трьох українських дизайнерів: Михайла КІЛЕСИ (макет), Олеся РОМАНЮКА (ілюстрації) та стронговського (обкладинка).

Крім того, текст книжки доступний у традиційних форматах: fb2 та txt для читання з «рідерів» та аудіоверсію у форматі mp3. Звук записано київським актором Василем ШАНДРО на студії «Наш Формат». Профінансував видання Фонд Рината АХМЕТОВА «Розвиток України».

За словами А.ЗАХАРЧЕНКА, в основі сюжету книги - зворушлива та містична історія, яка одночасно відбувається серед київських студентів та давніх шумерських богів.

«Сюжети давнього шумерського епосу вічні: їх можна зустріти в народних казках та літератупі багатьох народів», - сказала автор книги Олена ЗАХАРЧЕНКО.

Вона зазначила, що ідея видати інтерактивну книжку з`явилася в неї у зв`язку з тим, що багато людей просили її вислати їм текст книжки, щоб почитати. О.ЗАХАРЧЕНКО також повідомила, що на сьогодні видавці стали менше видавати книги молодих авторів, оскільки побоюються, що вони не будуть розкуповуватися, і тому інтерактивна книжка є чудовим виходом з ситуації.

А.ЗАХАРЧЕНКО також зазначив, що перший читацький відгук на книгу з`явився через 10 годин після її появи у мережі. «Книжку було представлено в мережі тиждень тому, а її вже скачали понад 2 тис. 700 інтернет-користувачів», - повідомив він. А.ЗАХАРЧЕНКО також зазначив, що зазвичай паперові книжки українських літераторів друкуються накладом до 2 тис. примірників і продаються кілька років.

Олена ЗАХАРЧЕНКО працювала програмістом, системним адміністратором, викладачем. Написала п`ять книжок: «Юрба», «Чари», «Вишивані гарбузи», «Брат і сестра», «Дівчинка з химерами».