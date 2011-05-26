В Києві стартує Фестиваль європейського кіно

З 26 травня по 1 червня у Києві та Донецьку пройде Фестиваль Європейського кіно в Україні, який вже втретє традиційно проходить у рамках святкування «Днів Європи в Україні». У цьому році в програмі фестивалю одразу два фільми українсько-європейського виробництва.

У цьому році програма фестивалю зосереджена на кінематографі, який коментує актуальні теми та події в сучасному світі й виходить за межі Європейського Союзу.

– Фестиваль відкривається фільмом про революцію в Ірані, і це може викликати подив у глядачів – все-таки кіно має бути європейським, – розповідає куратор програми фестивалю Олексій Радинський. – Справа в тому, що Європа – це не просто якась територія. У першу чергу, це – набір ідей. У цьому році ми вирішили вибрати дві основні ідеї: ідею соціально заангажованого кіно – кіно, яке коментує важливі соціальні та політичні події в світі, важливі не тільки для ЄС, але й для всього світу. А друга ідея – це ідея міжнародної ко-продукції. І дуже важливо, що країна, яка до недавнього часу була виключена з цієї тенденції, стає повноцінним учасником процесу.

Уперше на Фестивалі Європейського кіно представлено два продукти ко-продукції між Україною та іншими країнами Європи. Перший – стрічка «Жінки без чоловіків» знаменитої іранської художниці Ширін Нешат, нагородженої призом за кращу режисуру на Венеціанському МКФ, співпродюсером якого виступила українська кінокомпанія "SOTA Cinema Group". А другий – уже відомий багатьом фільм Сергія Лозниці «Щастя моє», який встиг взяти участь минулого року в конкурсній програмі Канського кінофестивалю.

У цілому в рамках фестивалю покажуть 12 фільмів, серед яких номінант на премію Оскар «Поза законом», учасник «Особливого погляду» Канського кінофестивалю «Аврора», володар Золотого ведмедя Берлінале «На шляху». Так само увазі глядачів представлять драму «Лондон, Англія», що оповідає про терактах 2005 року в Лондоні, улюблений документальний фільм Майкла Мура «Чеський світ» та історію про Афганську війну «Необхідне вбивство».

Фестивальний фільми демонструватимуться з 26 травня по 1 червня в столичному кінотеатрі «Київ», а також з 27 травня по 1 червня в донецькому Кінопалаці Зірочка.

Катерина Зінов`єва