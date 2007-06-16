В Україні стартував перший конкурс мобільного кіно для любителів і професіоналів

Останніми роками цей напрям привертає все більше уваги - як з боку фахівців, так і з боку простих глядачів. Провідні світові кінофестивалі - німецький Berlinale, американські Tribec і Sundance навіть включили спеціальні конкурси мобільного кіно в свою програму.

Не залишилася у стороні від модних тенденцій і Україна - 5 липня ми дізнаємося переможців першого конкурсу «Мобільне кіно», організатором якого виступив молодіжний мобільний бренд Djuice.

Конкурс складається з двох частин – професійної та любительської. Для молодих кінематографістів з 11 червня по 4 липня пройде відбір робіт для фестивалю «Мобільного кіно». Завершальний фестивальний показ відбудеться 5 липня у Києві. За умовами фестивалю представники підростаючого покоління фільммейкерів повинні зняти власні короткометражні роботи за допомогою нового мобільного телефону Nokia N93i. Короткометражки повинні відрізнятися оригінальністю і концептуальністю і не перевищувати за хронометражем п`яти хвилин.

А переможців відбиратиме професійне журі, до складу якого увійшли актриса Ольга Макєєва (виконавець головної жіночої ролі у фільмі Orangelove), оператор Олексій Хорошко (відомий також як співродюсер фільму «Штольня»), кінокритик Аксінья Куріна й телевізійна ведуча Крапка (автор програми «Кіно й Крапка» на каналі «Кіно»).

Голова журі, кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв зазначив: «Для мене переможцем на фестивалі «Мобільне кіно» від Djuice стане той, хто зможе одним натисненням кнопки «старт» коротко, точно і конкретно розповісти цікаву історію. У мобільному кіно стислість – сестра таланту».

Тема конкурсних робіт фестивалю – «Коротко про головне», а головним призом стане новий камерафон. Кращі роботи, відібрані журі, будуть представлені на завершальному фестивальному показі, який відбудеться у Києві 5 липня. А чотири фільми, що одержали найвищу оцінку журі, увійдуть до програми короткометражних фільмів Future Shorts Ukraine, які демонструватимуться у кінотеатрах України у вересні – грудні 2007 року.

Не дивлячись на різницю у професійній підготовці, звичайні абоненти Djuice теж зможуть залишити своє ім`я в історії та одержати як нагороду мобільний телефон Nokia N93i – такий самий, як і переможець фестивалю «Мобільне кіно» від Djuice. Все, що потрібно зробити – відобразити який-небудь цікавий епізод зі свого життя на камеру мобільного телефону й відправити його за допомогою MMS на номер 8588. Мобільні фільми розміщуються на www.djuice.com.ua і wap.djuice.com.ua. Переможець конкурсу визначиться за допомогою SMS-голосування. Найактивніший уболівальник також буде відмічений спеціальним призом – MP3-плеєром iRiver S7 Ivory 1GB.