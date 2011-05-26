На Прикарпатті виклали 12-метровий тризуб з доміно

Сьогодні на площі Вічевого майдану в Івано-Франківську виклали тризуб із доміно.

Як передає кореспондент УНІАН, місцеві пластуни провели акцію «ДоміНАЦІЯ», під час якої виклали тризуб з великих фігур доміно (довжина 12 м, ширина – 7,5 м).

Композиція складається з 95 великих частин, на яких замість звичних чорних цяток зображено 550 гербів українських міст та селищ міського типу.

Організатори заходу стверджують, що його мета - «символічно об’єднати українців усіх міст незалежно від регіону проживання». Допомагали пластунам складати доміно з гербами українських міст усі охочі, навіть маленькі діти.