У Міжнародному дитячому центрі ”Артек” сьогодні свято

Міжнародний дитячий центр "Артек" (Велика Ялта, Крим) сьогодні відзначає 82-річчя.

"День народження улюбленого табору - одне з головних свят для "артеківців" усіх поколінь", - зазначають у прес-службі МДЦ "Артек", передає кореспондент УНІАН.

Святковий день почнеться з привітань - у дитячі табори на урочисті церемонії до юних "артеківців" прийдуть ветерани, вожаті, які працювали тут у різні роки, а також "артеківці" різних років.

На честь свята юні "артеківці" відвідають корабель управління "Славутич" ВМС України. "Легендарний корабель призначений для захисту дальніх морських комунікацій, навігації, рибальства, брав участь у міжнародних пошуково-рятувальних навчальних операціях НАТО, міжнародних навчаннях у Болгарії, Хорватії, Туреччині, США, Італії, Румунії, Ізраїлі.

Вперше в історії ВМС України корабель побував у портах Котор (Сербія і Чорногорія), Пірей, Салоніки (Греція), - повідомляють в "Артеку". - Він оснащений двома артилерійськими установками, двома спареними кулеметами, переносним зенітно-ракетним комплексом, двома радіолокаційними станціями, двома гідроакустичними станціями, а також засобами радіозв`язку, які дозволяють підтримувати зв`язок із будь-якого місця Світового океану".

У свою чергу військові моряки стануть учасниками святкових заходів в "Артеку". "Цій добрій традиції шефських зв`язків моряків-чорноморців і "артеківців" у 2007 році виповниться 75 років", - повідомляють в "Артеку".

На честь Дня народження в "Артеку" також пройдуть змагання з голболу серед дітей із вадами зору - учасників Всеукраїнської спартакіади дітей із обмеженими можливостями "Повір у себе". На пляжах "артеківських" таборів пройде конкурс "Кам`яні замки", під час якого діти "будуватимуть замок своєї мрії" з пляжної гальки.

У дітей та дорослих, які народилися 16 червня - подвійне свято: з днем народження їх привітає весь "Артек" - близько 2000 осіб. Подарунком іменинникам і всім "артеківцям" стане вечірнє святкове шоу "З днем народження, Артек".