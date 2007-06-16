Межі заповідника “Биківнянські могили” визначать до кінця 2007 року

Кабінет Міністрів України постановою № 820 від 13 червня затвердив невідкладні заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Постанова прийнята з метою увічнення пам’яті жертв політичних репресій і забезпечення подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили” та з урахуванням Указу Президента України від 17 травня 2006 р. № 400 “Про надання Державному історико-меморіальному заповіднику “Биківнянські могили” статусу національного”.

Зокрема, уряд постановив, що Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські могили” належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті.

У зв’язку з чим, Українському інститутові національної пам’яті доручено вирішити питання щодо створення належних умов для функціонування заповідника, зокрема набуття ним статусу юридичної особи, затвердити штатний розпис і кошторис видатків на його утримання та забезпечити розміщення його адміністрації.

Крім того, Інститут повинен у тримісячний строк подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо визначення складу наглядової ради заповідника, а також розробити науково-проектну документацію щодо визначення зон охорони та режиму їх використання і до кінця 2007 року подати її Міністерству культури і туризму.

Уряд також постановив, що у тримісячний строк разом з Київською міською державною адміністрацією буде визначено перелік об’єктів, що входять до складу заповідника, та його межі.

Генеральний план розвитку заповідника планується розробити і затвердити до кінця поточного року.

Уряд зобов’язав КМДА забезпечити благоустрій території заповідника, а також до кінця 2007 року підготувати документи щодо надання заповіднику права постійного користування земельною ділянкою, необхідною для його функціонування.

Організаційну допомогу покладено на Міністерство культури і туризму.

Кабмін також доручив Міністерству фінансів, Державному комітетові архівів під час внесення змін до Державного бюджету України на 2007 рік та складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити видатки з утримання заповідника.