У кінофестивалю “Молодість” з`явився новий гендиректор

Новим генеральним директором і головою оргкомітету київського міжнародного кінофестивалю “Молодість” призначено Максима ІЛЬЯШЕНКА.

Як повідомили УНІАН у службі інформації МКФ “Молодість”, колишній гендиректор Андрій ХАЛПАХЧІ залишається художнім керівником фестивалю.

За роботу служби інформації “Молодості” відповідатиме Олексій ЧАЩИН.

Як йдеться у повідомленні, М. ІЛЬЯШЕНКО співпрацює з МКФ “Молодість” з 2002 року, він був прес-аташе та комерційним директором кінофестивалю.