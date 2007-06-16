У кінофестивалю “Молодість” з`явився новий гендиректор
11:47, 16 червня 2007Культура
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Ним став колишній прес-аташе фестивалю
Новим генеральним директором і головою оргкомітету київського міжнародного кінофестивалю “Молодість” призначено Максима ІЛЬЯШЕНКА.
Як повідомили УНІАН у службі інформації МКФ “Молодість”, колишній гендиректор Андрій ХАЛПАХЧІ залишається художнім керівником фестивалю.
За роботу служби інформації “Молодості” відповідатиме Олексій ЧАЩИН.
Як йдеться у повідомленні, М. ІЛЬЯШЕНКО співпрацює з МКФ “Молодість” з 2002 року, він був прес-аташе та комерційним директором кінофестивалю.
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