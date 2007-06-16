24 серпня - 1 вересня в Києві пройде щорічна виставка квітів

З 24 серпня до 1 вересня на території Печерського ландшафтного парку проходитиме 52-а міська виставка квітів, присвячена 16-й річниці Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичної міськдержадміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Тема цьогорічної виставки – «Орнаменти та візерунки народів світу». До участі у виставці залучатимуть районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень, міські лісопаркові господарства, підприємства з вирощування і реалізації квіткової продукції, квітникарів-любителів.

Прес-служба нагадує, що торік виставка була присвячена темі «Лунає музика із квітів над Дніпром акордами чарівної краси». Перші виставки квітів у Києві влаштовували на Володимирській гірці у середині 50-х років минулого століття, де представлялись нові сорти квітів. Через якийсь час виставка “перекочувала” у Хрещатицький парк, на схилах якого озеленювачі міста створювали з квітів “живі” килими.