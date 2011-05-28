У столиці святкують День Києва

У столиці 28-29 травня святкуватимуть День Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, програма загальноміських заходів насичена цікавими і яскравими подіями: молодіжними й дитячими фестивалями і конкурсами, спортивними змаганнями та культурно-мистецькими акціями.

Зокрема, вперше у Києві в “Мистецькому арсеналі” відбудеться міжнародний фестиваль-ярмарок «Книжковий Арсенал» (28-29 травня), а на Хрещатику 29 травня відбудеться Фінал ХІІ Всеукраїнського конкурсу «Сезони моди — Погляд у майбутнє».

Оригінальним майданчиком святкування Дня Києва протягом двох днів 28 та 29 травня стане Київська міська галерея мистецтв «Лавра», де проходитиме Фестиваль міської культури «I Love Kiev» («Я люблю Київ»). А для шанувальників музичного мистецтва в рамках Міжнародного фестивалю «Київські літні музичні вечори», що триватиме два святкові дні на естраді Міського саду Центрального парку культури і відпочинку, окрім традиційних вечорів класичної музики, вперше відбудеться парад духових оркестрів.

Академічне мистецтво буде також представлене у Національній опері України 28 травня концертом майстрів мистецтв «На Україну повернусь», за участю зірок оперних театрів Відня, Ганновера, Лондона, Росії, Цюріха та Штутгарта.

На Співочому полі Печерського ландшафтного парку 28 травня вируватиме «Фольклорно-мистецьке свято на схилах Дніпра». У рамках заходу відбудеться фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром». Також 28 травня о 19.00 на «Площі Зірок», що біля Пасажу на Хрещатику, з’являться «зірки» Таїсії ПОВАЛІЙ та Ігоря КРУТОГО.

З метою пропаганди здорового способу життя, популяризації фізичної культури та спорту, як завжди, на День Києва заплановано проведення ряду численних спортивних заходів: турнірів, змагань з різноманітних видів спорту, серед яких парад велосипедистів, вітрильна регата і, звичайно, Міжнародний легкоатлетичний благодійний «Пробіг під каштанами», який став своєрідною спортивною візитівкою свята.

Програмою Дня Києва також передбачено проведення культурно-мистецьких акцій на Майдані Незалежності, які стали популярними серед киян та гостей столиці. Цього року 28 травня, в суботу, на головній сцені свята компанія «Таврійські Ігри» презентує велику концертну програму за участю зірок української естради та популярних молодіжних гуртів.

Кульмінацією свята у неділю ввечері має стати Шоу феєрверків з лазерними ефектами над Дніпром та великою концертною програмою за участю національних творчих колективів, зірок української естради та популярного молодіжних гуртів.