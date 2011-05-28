Янукович обіцяє пертворити Київ на «справжню європейську столицю»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав киян із Днем міста, яке відзначається сьогодні.

У вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, В.ЯНУКОВИЧ відзначає, що "багатий своєю історією та чудовою архітектурою, золотоверхий Київ крізь століття зберіг неповторний колорит і виняткову самобутність".

За словами Президента, йому, як і кожному громадянину міста, надзвичайно приємно бачити, як у столиці з`являються довгоочікувані станції метро і мости, транспортні розв`язки, будуються нові житлові комплекси.

"Переконаний, що наступний рік стане для Києва особливим. Ми будемо зустрічати гостей фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Люди із різних країн світу матимуть змогу познайомитися з унікальними храмами, старовинними пам`ятками, мальовничими краєвидами та відчути щиру гостинність жителів міста", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він запевнив мешканців столиці у тому, що "ми перетворимо Київ у справжню європейську столицю".