Австрійське місто позбавило Гітлера почесного звання

Влада міста Амштеттен на півночі Австрії офіційно відкликали присуджене Адольфу Гітлеру в 1939 році звання почесного громадянина, повідомляє Бі-бі-сі. З ідеєю викреслити Гітлера із списку почесних громадян звернулися до міської ради представники Партії зелених.

Більшістю голосів було вирішено виключити ім`я фюрера. Двоє членів ультраправої Партії свободи відмовилися від голосування, мотивуючи тим, що звання втратило силу і актуальність після смерті Гітлера в 1945 році.

Гітлер був в Амштеттені в 1938 році і через рік місто визнало його почесним громадянином.

Багато австрійських міст визнали Гітлера почесним громадянином, після того, як Німеччина анексувала Австрію в 1938 році.

Мер іншого австрійського міста Клагенфурт, не чек