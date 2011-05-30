У Києві відкрились три велопарковки

З нагоди Дня Києва за сприяння КМДА та за підтримки Шевченківської райдержадміністрації у парку ім. Тараса Шевченка відкрилась велопарковка.

Ініціатором та спонсором проекту виступив кнайп-клуб «Купідон» на чолі з директором Федором БАЛАНДІНИМ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Сьогоднішня подія є дуже знаковою для міста. Адже проблема створення велосипедних доріжок у місті стоїть досить гостро. Там, де ми сьогодні будуємо чи реконструюємо автошляхи, скажімо, як минулого року при будівництві вулиці Здолбунівської чи вже цього року при реконструкції проспекту Бажана, виділяється необхідна площа для велосипедних доріжок. А от у центрі столиці, де є певні обмеження транспортної інфраструктури, це зробити складніше. Тому сьогоднішній захід є нашою маленькою перемогою у вирішенні даної проблеми. Більше того, розвиваючи мережу велосипедних трас та парковок, ми робимо вагомий вклад у збереження екології міста та здоров`я його жителів», – підкреслив під час урочистого відкриття голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Автором велосипедного паркувального майданчика є київський скульптор Костянтин СКРИТУЦЬКИЙ, який уже прикрасив своїми роботами вулиці Києва, зокрема, скульптурами «Їжачок у тумані», «Летюча корова», «Балерина», «Дерев`яна балерина», сквером на Пейзажній алеї та іншими арт-об`єктами.

Участь у розробці макета велопарковки також взяли члени Асоціації велосипедистів Києва.

Також відкрилися дві велопарковки у Шевченківському районі Києва – на розі вулиць Пушкінська і Прорізна, та на вулиці Богдана Хмельницького, 3.