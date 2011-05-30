Замість центру СНІДу у Києво-Печерській лаврі буде хоспіс?

На базі центру СНІДу, розташованого на території Києво-Печерської лаври, можуть створити хоспіс.

Цю інформацію в інтерв’ю ZN.UA підтвердив президент Національної академії медичних наук, директор Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва, екс-міністр охорони здоров’я Андрій Сердюк.

«Ми вже не раз обговорювали цю проблему. Дійсно, центр буде відселений з території лаври, але для цього ми повинні знайти відповідне приміщення, бажано навіть краще за те, де зараз розміщуються хворі. Думаю, КМДА піде нам назустріч. А в тому корпусі планують облаштувати прихисток для прочан, і, можливо, буде хоспісне відділення», — повідомив А.Сердюк.

Він нагадав, що будучи на посаді міністра охорони здоров’я підписав наказ про створення першого в Україні хоспісу.

«За час, що минув, можна було півсотні таких закладів відкрити, а їх поки що — вистачить пальців, щоб перелічити. До нас уже звернулося керівництво Української ліги сприяння паліативній і хоспісній допомозі. Ми винесли це питання на президію, яка відбулася 23 травня. До співпраці ми підключили Інститут геронтології, оскільки там є висококваліфіковані фахівці і напрацювання, які допоможуть зрушити проблему з місця. Це важливо ще й тому, що створення хоспісів дасть змогу зменшити навантаження на заклади охорони здоров’я. Не секрет, що в лікарні до людей, які тяжко, невиліковно хворі, ставлення, м’яко кажучи, не надто гуманне, мовляв, чим тут зарадиш. А в хоспісі інше ставлення до людини, інша філософія, там підтримують людську гідність до останньої миті життя. Думаю, до створення одного з хоспісів ми незабаром долучимося», — розповів президент медакадемії.