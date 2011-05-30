Янукович: 20-у річницю Незалежності ми повинні відзначити гідно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна на високому рівні має відзначити 20-ту річницю Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Координаційної ради з питань підготовки та відзначення 20-ї річниці Незалежності України.

«20-ту річницю Незалежності ми маємо відзначити гідно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що святкові заходи мають відбутися на найвищому рівні.

Він підкреслив, що підготовка до святкування 20-ї річниці Незалежності України є надзвичайно важливою справою, оскільки всі двадцять років тривало будівництво незалежної держави. «Сьогодні наша країна ще дійсно дуже молода, і події останніх 20 років – це утвердження нашої державності. Я переконаний, що які б оцінки не давали наступні покоління цим рокам, вони були визначальними роками становлення незалежності держави», - сказав Президент.

Він зауважив, що події до і після проголошення Незалежності ще пам’ятає велика частина громадян, а молоде покоління вивчатиме.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що цього року Україна відзначатиме також низку інших важливих дат, які так чи інакше пов’язані з проголошенням Незалежності. Зокрема, 24 липня відзначатиметься 20-та річниця підняття у Києві державного прапора, 1 грудня – 20-та річниця з дня проведення всеукраїнського референдуму, 24 серпня – 20-та річниця з дня ухвалення акту проголошення Незалежності. Крім того, цього року Україна святкуватиме 15-ту річницю ухвалення Конституції України.

Президент закликав максимально використати 2,5 місяці, які залишилися до знаменної дати, в тому числі для упорядкування регіонів.

Також він підкреслив, що святкування 20-ї річниці Незалежності потрібно використати для формування позитивного іміджу України за кордоном. Це завдання глава держави дав Міністерству закордонних справ.

Крім того, він підкреслив, що на святкові заходи необхідно запросити іноземних гостей та представників української діаспори з усіх країн світу.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив про роботу, що проводить уряд з підготовки до відзначення 20-ї річниці Незалежності. Зокрема, він зазначив, що затверджено план заходів, яким передбачено проведення організаційних, протокольних, культурно-мистецьких та культурно-освітніх заходів, а також 24 серпня - військового параду.

М.АЗАРОВ нагадав, що уряд виділив з держбюджету 177 млн. грн. на заходи, пов’язані зі святкуванням 20-ї річниці Незалежності України, але не виключив, що на деяким відомствам, у тому числі Міністерству оборони, фінансування буде збільшено.