Брітні Спірз їде до Києва

Поп-співачка Брітні Спірз вперше дасть концерт в Україні.

Американська зірка виступить у київському "Палаці спорту" 27-го вересня.

Про це йдеться на офіційному сайті Спірз.

Брітні привезе до Києва концертну програму на підтримку своєї нової платівки "Femme Fatale".

Перш ніж завітати до України, артистка виступить у Москві. Російський концерт зірки заплановано на 24 вересня.

Наразі невідомо скільки прихильникам доведеться викласти грошей за квиток на концерт Брітні. До слова, на сайті співачки вказано, що квитки на київський концерт надійдуть у продаж вже з 1-го червня.

Та якщо Спірз завітає до України лише восени, то влітку в столиці відбудуться концерти інших світових зірок. Останні вже навіть встигли висунуту свої вимоги організаторам.

Так, 19-го червня в рамках свого турне виступить Карлос Сантана. Послухати зірку можна буде у Палаці "Україна", заплативши за квиток від 700 до 4 тисяч гривень.

Сантана оселиться у п`ятизірковому готелі. Що ж до побутового райдеру Карлоса, то у гримерці артист хоче бачити три холодильника з пивом, горілкою, віскі, тортільєю, маринованою цибулею та соусом табаско. Вся їжа має подаватися виключно на фарфорі, пише "Сегодня".

Ще один рокер - зірка "Led Zeppelin" Роберт Плант – приїде до Києва 31-го червня. Потрапити на його виступ можна буде за 500-3000 гривень.

Зупин6иться Плант в номері люкс одного з п’ятизіркових готелей. А їстиме зірка домашню ковбаску та перекручене сало з часником.

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