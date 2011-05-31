Французькі режисери знімуть фільм про Тарантіно

Французькі режисери відзнімуть фільм про відомого Квентіна Тарантіно. Продюсером "Tarantino: Le Disciple de Hong Kong" стане Фредерік Амбруазін.

Козирем фільму стане перше за 10 років інтерв`ю Рінго Лама, режисера фільму"Місто у вогні", фабулу якого Тарантіно запозичив для свого кінодебюту "Скажені пси".

Зараз Тарантіно зайнятий зйомками фільму з робочою назвою "Южанин", в якомузбирається попрацювати у "жанрі вестерну".

У картині знімуться Франко Неро, Кіт Керрадайн, Крістоф Вальц та інші відомі актори.

ТСН