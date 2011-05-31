Французькі режисери знімуть фільм про Тарантіно
10:37, 31 травня 2011Культура
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Козирем стане інтерв`ю Рінго Лама
Французькі режисери відзнімуть фільм про відомого Квентіна Тарантіно. Продюсером "Tarantino: Le Disciple de Hong Kong" стане Фредерік Амбруазін.
Козирем фільму стане перше за 10 років інтерв`ю Рінго Лама, режисера фільму"Місто у вогні", фабулу якого Тарантіно запозичив для свого кінодебюту "Скажені пси".
Зараз Тарантіно зайнятий зйомками фільму з робочою назвою "Южанин", в якомузбирається попрацювати у "жанрі вестерну".
У картині знімуться Франко Неро, Кіт Керрадайн, Крістоф Вальц та інші відомі актори.
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