31 травня в історії

Вчені вважають,що справжня блондинка - явище рідкісне, і за їхніми підрахунками вже до 2202 блондинки остаточно зникнуть з лиця Землі. Тільки за останні 50 років число блондинів і блондинок скоротилося з 49 до 14 відсотків від загального числа жителів планети. А причин цьому кілька. По-перше, щоб дитина народилася блондином, у обох батьків повинні бути світле волосся. По-друге, в країнах, де переважає темний колір волосся, населення неухильно зростає, а ось європейці - німці, скандинави, росіяни, які є носіями "білявого гена" - все частіше обмежуються однією дитиною. Остання людина зі світлим волоссям народиться, на думку вчених, у Фінляндії, де проживає найбільше число світловолосих людей на душу населення.

У 1578 році англійський дослідник Мартін Фробішер вирушив у мандрівку, яка призвела до відкриття Гудзонової протоки.

1787 рік — у Великій Британії організований перший у світі крикетний клуб.

У крикет грають на овальному полі із доріжкою та парою ворітець (вікетом) в центрі двома командами з одинадцяти гравців у кожній. Мета гри в тому, щоб збити поперечину з ворітець. Одна з команд намагається зробити це, кидаючи м`яч, а друга захищає ворітця, відбиваючи м`яч за допомогою битки (але не жодною частиною тіла). При вдалому відбиванні гравці команди, яка захищає вікет, роблять перебіжки, міняючись місцями. Якщо нападникам вдалося збити вікет, спіймати м`яч в повітрі або ж команда-захисник порушує правила, один із її гравців вибуває з гри. Коли 10 гравців команди-захисника ворітець вибуває, команди міняються ролями. Виграє та з команд, яка зробила більше перебіжок.

В 1859 році на башті Біґ-Бен у Лондоні запрацюваввідомий сьогодні годинник.

Висота вежі 96,3 метра; годинник розташований на висоті 55 м над землею. Діаметр циферблату 7 метрів. Вага Великого дзвону - 13,8 тонни, висота – більше двох метрів.

Остаточним своєю назвою Великий дзвін зобов`язаний, імовірно, розпорядникові робіт зі зведення нової будівлі Вестмінстерського палацу серу Бенджамину Холлу. Через значні розміри Холла прозвали Великим Беном. Але є і припущення про те, що Біг Беном дзвін і Годинникова вежа стали іменуватися завдяки дуже популярному у той час в Лондоні боксерові Бену Канту, що також відрізнявся вражаючими габаритами.

1868 року біля Парижа в парку Сен-Клу відбулася перша велогонка. Довжина траси становила 1200 м. Переможцем став англієць Джеймс Мур. Спортивний велосипед важив тоді 73 кг

1870-й — Едвард Десемдт отримує патент на технологію виробництва асфальту.

В 1879-му в Берліні відкрилася перша у світі електрична залізниця, було продемонстровано перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом.

1884-го американський лікар, пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.

31 травня народилися:

В 1955 році — Володимир Кузьмін, російський і радянський співак, композитор, гітарист. Був учасником рок-групи "Динамо".

1965 року народилася Брук Шилдс, американська модель актриса("Блакитна лагуна").

У віці 10 років Брук Шилдс за згодою своєї матері взяла участь у відвертій еротичній фото сесії для "Playboy Press", знявшись абсолютно голою. До 16 років Шилдс стала однією з найбільш впізнаваних моделей у світі.

У 1973-му народилася Наташа Корольова (Наталія Поривай), поп-співачка.

У 1990 році пісня Наташі "Жовті тюльпани", яка принесла юній співачці славу не тільки в СРСР, але й за його межами. Серед відомих хітів Корольової —"Под летним дождём" , "Почему умирает любовь", "Киевский мальчишка", "Маленькая страна", "Не умирай", "Бриллианты слез" та інші. Наталія, крім основної професії, зайнялася ще й дизайнерським мистецтвом в ювелірній галузі і в травні 2008 року представила ювелірну колекцію "Дочки-матері". 21 вересня 2009 в Москві, на Садовому кільці Наталія відкрила свій салон краси.

ТСН