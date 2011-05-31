Сергій Руденко презентує збірку пародій та епіграм

1 червня о 13.00 у презентаційній залі №1 «Мистецького Арсеналу» (вул. Лаврська, 12) у рамках книжкового ярмарку «Книжковий Арсенал» відбудеться презентація книжки пародій та епіграм журналіста Сергія Руденка «Пантеон класиків».

Збірка побачила світ у видавництві «Самміт-Книга». До видання увійшли пародії, епіграми та епітафії на «дев’яностників».

Дружні шаржі відомого київського художника Володимира Гарбуза доповнюють образи відомих нині письменників - Сергія Жадана, Сергія Пантюка, Степана Процюка, Андрія Кокотюхи, Оксани Забужко, Романа Кухарука та багатьох інших.

«Пародії, епіграми та епітафії написані мною на початку 90-х років друкувалися у багатьох тодішніх періодичних виданнях, збірниках. Але довгий час я відкладав видання окремої збірки. Минулого року «Пантеон класиків» з’явився у електронному вигляді. А ось тепер завдяки видавництву «Самміт-Книга» маю і паперову версію», - каже Сергій Руденко.