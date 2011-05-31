Шкляр не хоче видавати роман «Залишинець» російською

Письменник Василь ШКЛЯР відмовляється видавати свій роман «Залишинець» («Чорний ворон») російською мовою, незважаючи на прохання видавців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це письменник заявив в телеефірі Рівненської облдержтелерадіокомпанії та на зустрічі з читачами в обласному академічному музично-драматичному театрі.

Відповідаючи на запитання щодо перевидання свого роману російською мовою для жителів Донбасу і Криму, В.ШКЛЯР, зокрема зауважив: «Не можу допустити, щоб моя книжка стала інструментом русифікації».

Письменник також висловив задоволення з приводу того, що його роман добре читають і українською мовою, у тому числі й росіяни.

В.ШКЛЯР також повідомив, що зараз йде збір коштів на екранізацію його роману, яку дав згоду здійснити польський режисер Єжи ГОФМАН. За його словами, ідея збору коштів громадою на екранізацію цього твору зародилася саме у Рівному під час минулорічної презентації роману у Народному домі.

Зустріч із В.ШКЛЯРОМ відбулася у переповненому залі облмуздрамтеатру, а організаторами її були обласні організації Товариства «Просвіта» та Національної спілки письменників України.

В.ШКЛЯР сказав, що цілком свідомо відмовився одержати Шевченківську премію, поки міністром освіти, науки, молоді та спорту буде Дмитро ТАБАЧНИК. А на запитання, коли він кине курити, письменник зауважив: «тоді, коли усунемо від влади ТАБАЧНИКА».