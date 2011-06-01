Bill Evans Soulgrass з туром по Україні

З 6 по 12 червня 2011 року в п’яти українських містах: Києві, Ялті, Севастополі, Сімферополі та Одесі, відбудуться концерти американського джазового колективу Bill Evans Soulgrass.

У складі проекту Bill Evans Soulgrass в Україну приїдуть гітарист Мітч Стайн, один з найкращих сучасних джазових виконавців на банджо Раян Кевено, бас-гітарист Браян Кіллін і співаючий барабанщик Джош Діон. Музиканти представлять нову програму.

Гастролі відбуваються за підтримки Посольства США в Україні в рамках проекту American Music Series, що стартував у 2010 році. Організатором багатьох концертів цього проекту виступає продюсерський центр Jazz in Kiev.

Ведучий усіх концертів – Олексій Коган.

***Білл Еванс – американський саксофоніст, який встиг за свою 30-річну кар`єру проявити себе в різних стилях: від джазу до хіп-хопу, від ф`южн до блюграсс (традиційна американська музика, різновид музики кантрі).

На великій джазовій сцені Білл Еванс з`явився на початку 80-х років. За рекомендацією свого вчителя Дейва Лібмана молодий саксофоніст потрапляє в групу Майлза Девіса, у складі якої багато гастролює, а також бере участь у записі чотирьох альбомів легендарного джазового трубача. Пізніше, в 1984-му році, Еванс приєднується до знаменитого гітариста Джона Маклафліна, який саме в цей час відродив найвідомішу ф`южн-групу Mahavishnu Orchestra. У 90-х роках саксофоніст стає учасником супер-групи Petite Blonde (разом з басистом Віктором Бейлі, барабанщиком Деннісом Чемберсом і гітаристом Чаком Лоебом), а також з трубачем Ренді Брекером створює проект Soulbop.

У кінці 2004 року Білл Еванс створив, ймовірно, найбільш значний на сьогоднішній день у його музичній кар`єрі проект Soulgrass. Однойменний альбом був записаний за участі таких зірок, як виконавець на банджо Бела Флек, басисти Віктор Вутен і Марк Іген, барабанщик Вінні Колаюта, клавішник Дейв Кікоскі, гітарист Джон Скофілд. Диск отримав номінацію на премію «Греммі» (це була вже друга номінація на нагороду американської Академії звукозапису в кар`єрі саксофоніста). На початку 2008-го року проект Soulgrass випустив свій другий альбом «Other Side Of Something».

Оригінальна музика Білла Еванса – це органічне поєднання різних музичних мов. Те, що Білл Еванс робить разом зі своїми партнерами, лише приблизно можна назвати джазом. У його музиці присутні елементи не тільки джазової імпровізації, але й кантрі, блюзу, року та фанку. «Мене часто запитують, яку музику ми граємо. Я не знаю... Швидше за все, це музика в стилі feel good», – говорить про власний проект саксофоніст Білл Еванс. Офіційний сайт Білла Еванса: www.billevanssax.com

Розклад концертів туру:

6 червня, 19:00 – Київ (Центральний Будинок Художника, вул. Артема, 1-5 (Львівська площа)

8 червня, 20:00 – Ялта (Ялтинський театр ім. А.П. Чехова, вул. Єкатерининська, 13)

9 червня, 19:00 – Севастополь (Матроський клуб, пл. Ушакова, 1)

10 червня, 19:00 – Сімферополь (Кримський академічний український музичний театр, вул. Кірова, 17)

12 червня, 19:00 – Одеса (Російський драматичний театр ім. Іванова, вул. Грецька, 48)

Замовити квитки на київський концерт можна за телефоном 095111 55 77 або на сайтах www.jazzinkiev.com і www.jazzkassa.kiev.ua.