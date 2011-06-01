Співак Джастін Тімберлейк присвятить себе акторській кар'єрі

Відомий співак Джастін Тімберлейк розповів, що збирається залишити музичну кар`єру і зайнятися акторським мистецтвом. На що один із товаришів відповів: "Ти, звичайно, жартуєш. Ти ж не один з тих музикантів, які вважають, що можуть бути акторами?"

Роздратований зневажливими висловлюваннями друзів Тімберлейк нагадав друзям про те, що у нього великий акторський досвід.

Джастін мав на увазі Mickey Mouse Club, в якому, крім нього, були також Крістіна Агілера і Райан Гослінг.

Нагадаємо, першим кінодебютом Тімберлейка стала роль зірки Джейсона Шарпа, який закохався в офіціантку як актор фільму "Викрасти за 60 секунд". Цей телевізійний фільм називався "Model Behavio".

ТСН